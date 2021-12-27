Места продажи пиротехники проверяют в Нижегородском районе

Точки продажи пиротехники проверяют в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Как сообщили в районной администрации, составлено уже три протокола.

Один из них составлен по статье о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения, а другие два – по статье о торговле в неположенных местах. Кроме того, выписали ещё два предупреждения с требованиями устранить противопожарные нарушения.

Рейды проводят сотрудники полиции, администрации района и МЧС.

– В местах продажи необходимо соблюдать правила хранения пиротехнической продукции – в помещениях должны быть огнетушители и пожарная сигнализация, – пояснил замначальника управления общественных отношений и бизнес-коммуникаций администрации Нижегородского района Александр Щенников. – Вместе с тем мы проверили наличие документов и сертификатов на качество пиротехники, а также сроки годности продукции.

Он также добавил, что инспекции по местам продажи пиротехники Нижегородского района будут продолжаться.