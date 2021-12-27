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Общество27 декабря 2021 15:32

378 человек получили травмы из-за падения на льду в Нижегородской области

Среди пострадавших есть дети
Мария СОРОКИНА
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378 нижегородцев получили травмы, упав на скользком льду в период с 20 по 27 декабря. Об этом «КП- Нижний Новгород» сообщили в Нижегородском территориальном центре медицины катастроф.

Среди пострадавших оказалось 36 несовершеннолетних. 28 взрослых и двое детей с полученными травмами проходят лечение в условиях стационара.

Также за указанный период 76 человек обратились в больницы с обморожением, в числе которых было трое детей. 25 взрослым и одному ребенку потребовалась госпитализация. Летальных случаев выявлено не было.

Еще в регионе зафиксировано два случая падения снега с крыш на людей. Оба пострадавших лечатся амбулаторно.