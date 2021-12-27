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Общество27 декабря 2021 13:49

Галерею и концертный зал откроют в пакгаузах на нижегородской Стрелке в 2022 году

В настоящий момент на месте идут строительно-монтажные работы
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Концертный зал и галерея откроются в пакгаузах на нижегородской Стрелке в 2022 году. Сейчас на объекте проходят строительно-монтажные работы, которые завершатся до конца этого года, о чём "Комсомольской правде" сообщили в АНО "Центр 800".

В настоящий момент на пакгаузах устраивают внутренние инженерные сети, монтируют сантехнику и ведут отделку стен, напольного покрытия, потолков и лестниц.

— По причине задержек в поставке вентиляционного оборудования, оборудования холодоснабжения, сроков поставки специального технического оборудования (акустического, механизации сцены, сценического света и прочего), внутренние работы переносятся на следующий год, — пояснили в АНО "Центр 800".