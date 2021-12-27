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Общество27 декабря 2021 13:36

Более 21 млн рублей долгов по контрактам выплатил НПАТ после вмешательства прокуратуры

Предприятие задолжало 32 организациям за поставку товаров
Мария СОРОКИНА
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ГП «Нижегородпассажиравтотранс» уличили в задержке оплаты товаров и услуг подрядчикам, добросовестно выполнившим условия госконтрактов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Как выяснилось, предприятие заключило контракты с 32 предпринимателями, но не оплатило поставку товаров в срок. Общая сумма задолженности составила свыше 21 млн рублей.

Руководителю предприятия было внесено представление. Возбуждено административное дело по статье «Нарушение заказчиком установленного законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров отдельными видами юридических лиц срока оплаты товаров по договору, заключенному по результатам закупки с субъектом малого или среднего предпринимательства».

После того, как прокуратура выявила обратила пристальное внимание на это нарушение, задолженность была устранена.