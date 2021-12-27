Первую в Нижегородском регионе экоёлку установили в главном корпусе Нижегородского государственного лингвистического университета им.Н.А.Добролюбова

НГЛУ входит в Ассоциацию «Зелёных вузов России». ФОТО: Пресс-служба НГЛУ.

Экоёлка, украшенная разными видами вторсырья, появилась в холле главного корпуса Нижегородского лингвистического университета. Этот совместный проект вуза, регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «Нижэкологии-НН» и экологического движения «РазДельно» был реализован при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

«С 2019 года НГЛУ входит в Ассоциацию «Зелёных вузов России», и поэтому развивать экологическую повестку нашему университету крайне важно, - подчеркнула ректор НГЛУ им.Н.А.Добролюбова Жанна Никонова.- Студенты-активисты экологического клуба НГЛУ «Homeco» каждый семестр участвуют в уборке университетской и городской территорий.

НГЛУ также выступил площадкой для Всероссийской акции «ВузЭкоФест-2021», где встречались экологические активисты со всей страны, чтобы выходить с лекциями в школы, проводить дискуссии и встречи, смотреть экологические фильмы.

Также осенью этого года экологический клуб НГЛУ «Homeco» высадил 200 саженцев сосны в Богородском районе Нижегородской области.

В НГЛУ организованы две точки раздельного сбора мусора и батареек, которые можно найти в 3 и 4 учебных корпусах, а в будущем году мы планируем открыть еще три точки, в том числе и в общежитиях НГЛУ».

Заместитель руководителя Управления по внеучебной деятельности НГЛУ, куратор клуба «Homeco» Михаил Рапохин отметил, что в 2020 году за активную деятельность экологический клуб НГЛУ «Homeco» был награжден почетной грамотой регионального министерства экологии. «Инициативу установить экоёлку наши студенты также приняли с большой радостью! Изготовление новогодних ёлочных игрушек из вторсырья стало для них новым интересным опытом – и о нём, и о том, как перерабатываются такие игрушки и старые новогодние деревья, активисты «Homeco НГЛУ» потом обязательно расскажут школьникам и студентам других вузов Нижегородской области», - пообещал Михаил Рапохин.

ФОТО: Пресс-служба НГЛУ.

«Использованный студентами метод изготовления новогодних игрушек из вторсырья называется апсайклингом — это повторное использование вещей с приданием им новой функциональности. Апсайклинг отличается от ресайклинга: ресайклинг — это полная переработка: так, например, поступают с ненужными пластиковыми бутылками, делая потом из них другой пластик. Апсайклинг же предполагает творческий подход с частичным сохранением исходной вещи, но её переделкой. В итоге вещь, подвергнутая апсайклингу, получает новую жизнь. С направленностью современного общественного сознания на заботу об экологии и грамотное использование ресурсов апсайклинг стал уже заметным трендом. Отмечу, что в этом году шли обсуждения о внесении данного явления в национальный проект «Экология». Пока официальных требований нет, но региональный оператор и волонтеры уже пробуют применять апсайклинг на практике», - рассказала начальник отдела организации регионального государственного экологического надзора управления охраны окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области Алла Майорова.

Вторсырье для ёлочных украшений было собрано во время акций экодвижения «Раздельно».

«Все это после праздников отправится на переработку. Раздельный сбор отходов уже становится реальностью для каждого. Разделяя отходы, каждый из нас может сделать вклад в улучшение экологии своего города и страны. И начать можно с малого, хотя бы выделяя и отделяя те фракции, которые могут отправиться в переработку. Тем самым мы уменьшаем процент захоронения на полигонах. На данный момент, сортировка на нашем заводе составляет порядка 16 процентов из общей массы поступаемых твердых коммунальных отходов, но уже из контейнеров для раздельного сбора может быть отобрано и отправлено на переработку 70-80 процентов», - рассказала Марина Баширова, заместитель директора по связям с общественностью ООО «Нижэкология-НН».