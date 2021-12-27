Благоустройство Заречного бульвара и площади Ленина может начаться в 2022 году

Заречный бульвар и площадь Ленина могут быть включены в список территорий, которые обновят в Нижнем Новгороде в 2022 году. Об этом сообщила руководитель ИРГСНО Дарья Шорина в ответ на вопрос местного жителя @theftp в Instagram.

- В настоящее время ведём поиск дополнительного финансирования и, исходя из результатов, будет сформирован второй этап программы «Среда 800» на 2022 год. Как только появятся средства и решение, то обязательно анонсируем список территорий второго этапа в дополнение к тем, что уже были выбраны жителями в рамках рейтингового голосования и будут благоустраиваться по программе ФКГС в будущем году, - написала она.

Напомним, концепции преображения обеих территорий разработаны в рамках инфраструктурной программы «Среда 800». Будущий облик Заречного бульвара проработали специалисты бюро «ВЕЩЬ!», а конецепцию площади Ленина — в архитектурном бюро Megabudka.