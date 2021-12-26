Гуманитарную помощь собирают пострадавшим от пожара на Большой Покровской

Гуманитарную помощь собирают пострадавшим от пожара на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает администрация Нижегородского района в своем Instagram.

- Сегодня начал работать пункт помощи жителям, пострадавшим от пожара на улице Большой Покровской №46Б, - говорится в сообщении.

Так, гуманитарную помощь погорельцам можно принести в субботу и воскресенье, 25 и 26 декабря, с 09:00 до 17:00 по адресу улица Заломова №10 (ТОС «Горьковский»).

Отмечается, что в первую очередь требуются посуда – тарелки, кружки, сковороды, кастрюли, столовые приборы, женская одежда 44, 56, 58, 60–62 размеров, женская обувь 36–40 размеров, мебель - напольные вешалки, комоды для хранения одежды, и бытовая техника.

Напомним, что серьезный пожар вечером 23 декабря вспыхнул в центре Нижнего Новгорода.

Сообщение о пожаре поступило в 16:44. В центре города загорелся двухэтажный дом № 46б на улице Большая Покровская. На место происшествия сразу же выехали пожарно-спасательные подразделения. Пожару присвоен второй ранг сложности.