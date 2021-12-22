Летать из Нижнего Новгорода в Баку можно будет чаще с 22 декабря

Нижегородцы смогут летать в Баку чаще: авиакомпания Nordwind в рамках осенне-зимней программы возобновила полеты из Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова. Об этом информирует пресс-служба нижегородского аэропорта.

С 22 декабря перелёты из международного аэропорта Нижнего Новгорода в Баку будет осуществлять авиакомпания Nordwind по средам. Рейсы будет совершать на воздушных судах Boeing 737-800 в одноклассной компоновке на 189 пассажирских мест.

Из Нижнего Новгорода самолет будет вылетать в 00:40, и уже в 04:45 по местному времени пассажиры окажутся в аэропорту Азербайджана.

Обратные рейсы в Нижний Новгород также запланированы по средам. Вылет из из аэропорта им. Гейдара Алиева будет в 06:10, а прибытие в аэропорт Стригино в 08:15. Время указано местное для каждого аэропорта

– На протяжении летнего периода авиакомпания Nordwind (совместно с Pegas Fly) выполняла полеты по данному маршруту на воздушных судах Embraer 190 на 110 пассажиров с частотой 1 раз в неделю. Авиакомпания «Уральские авиалинии» продолжает выполнять полеты в Баку по понедельникам на воздушном судне Airbus A-320, – добавили в пресс-службе Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова.

Напоминаем, что полёты совершаются с учётом соблюдения мер безопасности в связи с угрозой распространения коронавируса. Обязательны перчатки, маски и социальная дистанция. Каждому пассажиру перед посадкой измеряют температуру.

Подробную информацию о билетах и расписании можно узнать на сайтах аэропорта и авиакомпании. Также не забудьте уточнить о режиме ограничений, действующих на территории зарубежных государств в связи с коронавирусом.

Подробнее с условиями перевозки Вы можете ознакомиться на сайте авиакомпании:

Nordwind – https://nordwindairlines.ru/ru