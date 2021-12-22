Незрячие дети Нижнего Новгорода смогут обучиться горным лыжам

Во вторник, 21 декабря, Нижегородская региональная общественная организация родителей детей инвалидов по зрению «Перспектива» запустила краудфандинговый сбор на обучение 10 незрячих детей горным лыжам.

Отмечается, что сбор проходит на платформе Planeta.ru, которая является сервисной платформой, позволяющей находить средства на реализацию идей посредством коллективного финансирования.

- Я незрячий человек и несколько лет назад сама освоила горные лыжи. По себе знаю, насколько это воодушевляет и даёт энергию к достижению новых целей. Уверена, что и наши дети почувствуют это и, попробовав себя в этом виде спорта, поймут, что для них действительно нет границ, - поделилась председатель правления НРООРДИЗ «Перспектива» Ирина Сумарокова.

Для НРООРДИЗ «Перспектива» этот крауд-проект является первым опытом народного финансирования, при этом Нижегородская региональная общественная организация родителей детей инвалидов по зрению уже 20 лет занимается всесторонней реабилитацией незрячих и слабовидящих детей.

- Мы хотим, чтобы незрячие ребята почувствовали, что для них нет ничего невозможного. Что может быть лучшим подтверждением этого, если ни собственный опыт, ощущения и эмоции?, - добавила Ирина Сумарокова.

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