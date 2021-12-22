Свет отключат в двух районах Нижнего Новгорода 22 декабря

В среду, 22 декабря, в двух районах Нижнего Новгорода ожидается плановое отключение электроэнергии. Причиной отключения станут работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.
Без света с 08:00 до 17:00 уже останутся жители Нижегородского района. Отключения затронет тех, кто проживает на улице Нижне-Волжская набережная (№16,16а,16д,16г),
улице Рождественская (№35,35/5,37,39), площадь Маркина (№3).
В Московском районе без электричества с 10:00 до 17:00 остался дом №23 по проспекту Героев.
Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.
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