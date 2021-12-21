В Нижегородской области персонал на котельных и теплопунктах будет работать в усиленном режиме

В связи с прогнозируемым похолоданием персонал на котельных и теплопунктах будет работать в усиленном режиме. Об этом сообщает департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода.

Так, на территории Нижнего Новгорода в теплоснабжающих организациях действует особый режим работы и организовано круглосуточное дежурство персонала.

- Сотрудники на котельных и теплопунктах работают в усиленном режиме. Кроме того, увеличено количество и частота плановых обходов тепловых сетей, проводятся регулярные осмотры оборудования в котельных. Персоналу поручено обратить особое внимание на работу системы теплоснабжения подводящей тепло к социально-значимым, медицинским и другим важным объектам. Домоуправляющим организациям рекомендовано увеличить количество аварийно-ремонтных бригад на время прогнозируемого похолодания, - пояснили в департаменте.

В случае обнаружение неполадок на наружных сетях теплоснабжения нижегородцам рекомендуют не предпринимать самостоятельных действий, а сообщать об инциденте по телефону в теплоснабжающую организацию или «горячую линию» АО «Теплоэнерго».

Напомним, что сильные морозы до минус 32 градусов придут в Нижегородскую область в середине недели. По данным Главного управления МЧС России по Нижегородской области ночью и утром 22 декабря и 23 декабря в Нижнем Новгороде и области ожидается мороз до –30…–32 градусов.

Причиной аномальных холодов станет североатлантический циклон «Нео», который вторгся на территорию Центральной России и уже начал смещаться в сторону Поволжья.

По данным центра «Фобос», пик арктического вторжения придется на середину недели: в среду и четверг в северных районах Нижегородской области температура воздуха опустится до -30 градусов, в Нижнем Новгороде похолодает до -29.