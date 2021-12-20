Трёхмерные фигуры животных украсили Нижний Новгород к Новому году Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Большие трёхмерные фигуры уже появились в разных частях Нижнего Новгорода в качестве украшения к Новому году. Их расположили в благоустроенных местах, о чём сообщили в мэрии города.

Пять районов заречной части Нижнего Новгорода украсили шестью видами фигур: зайцами, медведями, медвежатами, а также моделями ёлок и кристаллов. Они созданы таким образом, чтобы имитировать ледовые скульптуры. Всего их 49 штук – в скверах и на бульварах города.

В Канавинском районе фигур зверей больше всего: на Ярмарочном проезде установили семь штук, в Канавинском сквере и на Московском шоссе – ещё девять.

Сквер Никиты Рыбакова украсили десятью фигурами: два зайца, три ели, кристалл, два медвежонка, медведь и медведица.

По восемь трёхмерных фигур появилось на площади перед кинотеатром "Россия" в Ленинском районе и на бульваре Авиастроителей – в Московском.

По семь зверей установили на улицах Прыгунова и Смирнова в Автозаводском районе.