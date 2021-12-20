Рождественская фиеста аэростатов пройдёт в Нижнем Новгороде. ФОТО: Полёты на воздушном шаре в Нижнем Новгороде

Рождественская фиеста аэростатов состоится в Нижнем Новгороде с 4 по 8 января. Она займёт всего один день и какой именно – ещё не известно. Его выберут позже исходя из состояния погоды. Об этом сообщили организаторы полётов на воздушных шарах в социальных сетях.

– Мы уверены, что зимой аэростаты ещё более важны, чем летом, – заявили они. – Представьте сами: идёт человек по улице, вокруг всё такое серое и унылое, и тут из-за дома выплывает огромный разноцветный воздушный шар! Всё – настроение на целый день!

Она продлится один день. ФОТО: Полёты на воздушном шаре в Нижнем Новгороде

Организаторы также отметили, что провести рождественскую фиесту им придётся своими силами, без приглашённых пилотов, поскольку мероприятие не было поддержано Минкультом Нижегородской области и не было включено в программу новогодних празднований.

– 3 января выберем один день с лучшей погодой и запустим свой воздушный флот над Нижним Новгородом! Конечно же, будут дед мороз и олени – всё как полагается! А вечером того же дня проведём привязные подъёмы, – заверили организаторы.

Время и место привязных подъёмов будут сообщены позднее.