Ректор НГЛУ Жанна Никонова: «Впервые 4 из 6 Всероссийских олимпиад по иностранным языкам будут проводиться в Нижегородской области на базе нашего университета»

Жанна Никонова: «Это признание статусности и высокого профессионализма педагогической базы НГЛУ и большой подарок Нижнему Новгороду в год его 800-летия». ФОТО: НГЛУ имени Добролюбова.

На днях Нижегородский государственный лингвистический университет им.Н.А.Добролюбова принял эстафету по проведению Всероссийских олимпиад по четырем иностранным языкам. Соответствующий штандарт был передан ректору НГЛУ в Информационно-методическом Центре сопровождения одаренных детей Нижегородской области.

«В Нижегородской области такого еще не было, - говорит ректор НГЛУ им.Н.А.Добролюбова Жанна Никонова. – Всего в России проводится шесть олимпиад по иностранным языкам: по английскому, немецкому, французскому, итальянскому, испанскому, китайскому языкам. Олимпиады по немецкому и английскому языкам «остаются» в столице, а остальные четыре – по французскому, итальянскому, испанскому, китайскому языкам - передали нам, в Нижегородскую область. Это признание статусности и высокого профессионализма педагогической базы Нижегородского государственного лингвистического университета им.Н.А.Добролюбова и большой подарок Нижнему Новгороду в год его 800-летия».

Ректор НГЛУ подчеркнула, что в 2021 году университет принял в 2,5 раза больше первокурсников, чем обычно. Проходной внебюджетный балл в НГЛУ поднялся до 80.

«Эти ребята могли бы пройти на бюджетное обучение в любой другой вуз, но они предпочли Нижегородский лингвистический , понимая, что именно здесь получат необходимые компетенции и обеспечат себе успешное будущее, - говорит Жанна Никонова. – Конечно, это накладывает большую ответственность на наш университет, и мы делаем все для того, чтобы наши студенты были обеспечены интересной практикой в престижных структурах. 100% выпускников НГЛУ обеспечены трудоустройством, и мы держим эту планку».

Кроме того, по словам ректора НГЛУ, учитывая количество иногородних абитуриентов, желающих обучаться в вузе, университет активно развивает формы дистанционного обучения, а к Новому году закончит разработку ускоренного обучения, благодаря которому диплом бакалавра НГЛУ можно будет получить не за четыре года, а за три.