Ведущие врачи-онкологи бесплатно примут нижегородцев 24 декабря

Ведущие врачи Федерального центра медицинской радиологии и онкологии ФМБА проведут бесплатные консультации и приемы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального Минздрава Алексей Никонов в своем Facebook.

- Врачи-онкологи проведут бесплатные консультации нижегородцев с подтвержденным онкологическим диагнозом для дальнейшего отбора на бесплатное противоопухолевое лечение: протонную, фотонную и радионуклидную терапию, комбинированные хирургические и эндоскопические вмешательства, - уточняет Алексей Никонов.

Так, прием пройдет в КБ № 3 ПОМЦ ФМБА России по адресу улица Маршала Воронова (№20а) в пятницу, 24 декабря. Направление не потребуется, а прием будет бесплатным. Для того, чтобы посетить консультацию, необходимо только записаться на прием по телефону +7 (831) 428 81 88.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!