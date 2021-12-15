100 лет исполнилось нижегородскому ветерану Великой Отечественной войны Николаю Шишкину Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Свой 100-летний юбилей отметил участник Великой Отечественной войны нижегородец Николай Шишкин. Его поздравил лично мэр приволжской столицы Юрий Шалабаев.

– Николай Фёдорович принимает поздравления со столетием и строит дальнейшие планы, потому что, как он мне рассказал, сидеть без дела он не привык, – сказал Юрий Шалабаев. – И это неудивительно, при такой насыщенной и яркой жизни.

Николай Шишкин ушёл на фронт будучи 19-летним юношей. Он прошёл всю войну, а его трудовой стаж – 54 года. Кроме того, он вёл активную общественную жизнь и уделял большое внимание патриотическому воспитанию молодёжи.

Глава города вручил Николаю Фёдоровичу памятные подарки и пожелал здоровья и долгих лет жизни. А дочери ветерана рассказали Юрию Шалабаеву, что их отец больше не может выходить на улицу самостоятельно по состоянию здоровья, поэтому в их подъезде нужен пандус для коляски. Они обратились в ДУК с этой просьбой, но их вопрос пока так и не решили.

Юрий Шалабаев поручил руководителю администрации Советского района Сергею Колотову проконтролировать установку пандуса.

– Видимо, я сделал ещё не все дела, потому что пошёл мой второй век. Начинаю с чистого листа, и буду продолжать ещё трудиться в меру сил. Здоровье есть, внимания мне хватает, – уверяет юбиляр Николай Шишкин. – Много было тревог и переживаний в моей жизни: и в военное время, и в гражданское, но всё пережито. И, наверно, за мои труды, мою веру в справедливость мне предоставлена такая жизнь в окружении близких людей.

К сведению, Николай Фёдорович был награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями "За отвагу", "За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.", "За трудовое отличие" и юбилейными медалями. В 2019 году ему присвоили Почётное звание "Заслуженный ветеран Нижегородской области".