Антибиотик обнаружили в натуральном мёде в Нижегородской области

Антибиотик Метронидазол обнаружили в натуральном мёде, поступившем на проверку в лабораторию химико-токсикологических исследований ФГБУ "Нижегородский референтный центр Россельхознадзора". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Это высокоактивный антимикробный препарат широкого спектра действия, — рассказали о Метронидазоле в референтном центре. — Содержание в продуктах пчеловодства остаточного количества данного средства свидетельствует об их применении на пасеках с несоблюдением сроков выведения препарата из организма насекомых.

Представители центра также пояснили, что антибиотиками лечат более 20 болезней у пчёл. Но главное, рассказали, чем опасно для человека превышение нормы содержания Метронидазола в пище.

— Такой мёд может вызвать аллергические реакции и нарушить баланс кишечной микрофлоры, — заверили в референтном центре. — Постоянное употребление пищи, содержащей антибактериальные препараты, вызывает преждевременное повреждение костной ткани, приводит к заболеваниям крови и некоторых внутренних органов.

Помимо этого, в результате бесконтрольного приёма антибиотика у человека может проявиться неэффективность некоторых антибиотиков.

В ФГБУ "Нижегородский референтный центр Россельхознадзора" потребителям рекомендуют интересоваться сертификатами ветеринарного соответствия и результатами лабораторных испытаний на содержание антибиотиков в мёде.