Случаев несоблюдения технологии при изготовлении алкогольной продукции не выявлено в Нижегородской области

Специалист Роспотребнадзора проверяет кислотность образца винного напитка. Фото: Мария СОРОКИНА

736 образцов алкогольной продукции было исследовано в Нижегородской области. Об этом рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по региону Елена Кочуро на пресс-конференции 15 декабря.

По ее словам, все пробы полностью соответствовали требованиям технического регламента, ни одного случая нарушения технологии не было выявлено. При этом в отношении юридических лиц возбуждено 2 административных дела, касающихся маркировки и условий хранения алкогольной продукции. Нарушителям предстоит выплатить штрафы на общую сумму 230 тысяч рублей. Помимо этого, выявлено 20 случаев, связанных с несанкционированной торговлей и продажей алкоголя несовершеннолетним. Виновные лица привлечены к административной ответственности. Еще выявлено 2 случая реализации алкоголя дистанционным способом. Иски были удовлетворены, а сайты заблокированы.

Кроме того, за 9 месяцев текущего года выявлено 99 случаев отравления спиртосодержащей продукцией, 3 из которых оказались летальными.

- Речь идет именно о спиртосодержащей продукции. Это не обязательно алкоголь, а может быть, в том числе, вещество неизвестного происхождения, - уточнила собеседница.