Нижегородцев просят содействовать в уборке дворов от снега Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Жителей Нижнего Новгорода уже не в первый раз призывают оказать содействие коммунальщикам в уборке дворов от снега. Глава Приокского района Михаил Шатилов пояснил, чем жители осложняют уборку, а вместе с тем и свои передвижения.

– Машины мешают убирать снег на парковках. Убедительная просьба к жителям: ДУК и подрядчики развешивают объявления о предстоящей работе техники, пожалуйста, убирайте машины, чтобы мы смогли вычистить парковочные карманы. Тогда и нам будет удобнее работать, и вам будет комфортнее парковаться, – сказал Михаил Шатилов.

Он также напомнил, что мониторинг состояния дворов проводится раз в два-три дня. В последний из таких выездов в микрорайоны Щербинки-1 и Щербинки-2 глава Приокского района отметил, что по уборке дорожек, ведущих к подъездам, у него замечаний нет. Участки для проверки, к слову, выбираются по обращениям жителей. Единственный недочёт – это неубранные парковки.

Михаил Шатилов добавил, что приокчане могут задать свои вопросы по уборке снега в администрацию района или же в Instagram-аккаунт администрации, где все обращения сразу направляются в работу.