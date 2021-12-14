112 случаев гриппа выявлено в Нижегородской области

За неделю с 6 по 12 декабря на территории Нижегородской области продолжала расти заболеваемость ОРВИ. В сравнении с прошлой неделей этот показатель вырос на 16,7%. Об этом сообщает Управление Роспотребназора по Нижегородской области.

- Превышение порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается среди всего населения – среди взрослых, детей и подростков, - говорится в сообщении. - В общей структуре заболеваемости ОРВИ доля гриппа составила 67%. Всего на сегодняшний день подтверждено 112 случаев гриппа.

На данный момент в 17,7% образовательных учреждений области введен полный или частичный карантин.

Тем временем в Нижегородской области продолжается прививочная кампания против гриппа. Сейчас привито против гриппа порядка 1,4 млн. нижегородцев. Среди них более 230 тысяч детей.