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Общество14 декабря 2021 14:41

112 случаев гриппа выявлено в Нижегородской области

Их доля в общем числе респираторных инфекций составляет около 67%
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
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За неделю с 6 по 12 декабря на территории Нижегородской области продолжала расти заболеваемость ОРВИ. В сравнении с прошлой неделей этот показатель вырос на 16,7%. Об этом сообщает Управление Роспотребназора по Нижегородской области.

- Превышение порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается среди всего населения – среди взрослых, детей и подростков, - говорится в сообщении. - В общей структуре заболеваемости ОРВИ доля гриппа составила 67%. Всего на сегодняшний день подтверждено 112 случаев гриппа.

На данный момент в 17,7% образовательных учреждений области введен полный или частичный карантин.

Тем временем в Нижегородской области продолжается прививочная кампания против гриппа. Сейчас привито против гриппа порядка 1,4 млн. нижегородцев. Среди них более 230 тысяч детей.