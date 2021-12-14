Лестницу от набережной Федоровского до Почтового съезда закроют на ремонт до апреля 2022 года

Лестница от набережной Федоровского до Почтового съезда будет закрыта на ремонт с середины декабря до начала апреля 2022 года. Она ведет от дома № 7 на набережной Федоровского до Почтового съезда. Об этом сообщили в АНО «Центр 800».

- Ранее закрыть эту лестницу не представлялось возможным, поскольку все остальные лестницы на Федоровского ремонтировались, - сообщили в ведомстве. - Для комфортного спуска и подъёма мы рекомендуем спуски за Рождественской церковью — там уже отремонтированы все лестницы. Также можно пройти по лестнице в переулке Вахитова, через Почтовый съезд и Сергиевский овраг.

По данным Центра 800, чтобы прохожие могли свободно ориентироваться, на данном участке будет установлена соответствующая навигация. Ранее эта лестница находилась в ужасном состоянии.

- Лестница была разбита, каменные ступени выпадали, перила проржавели, были искорежены и местами утрачены, - рассказали в Центре 800. - Всё это будет исправлено в ближайшие месяцы, лестница станет безопасной и комфортной.

Напомним, ранее мы писали, что вся остальная территория парка 800 открыта после благоустройства и доступна для прогулок.