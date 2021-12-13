Нижегородцы пожаловались на закрытую лестницу на набережной Федоровского

Лестницу огородили на набережной Федоровского. Фото: Елена Дементьева

Лестницу, ведущую с набережной Федоровского к Почтовому съезду, закрыли для прохода – судя по всему, на ремонт. Об этом сообщила местная жительница Елена Дементьева в «Фейсбуке».

По ее словам, находившиеся там рабочие сказали, что сейчас они демонтируют ступеньки, а делать новые будут лишь весной.

- Эта лестница очень важная пешеходная артерия для микрорайона, - сетует Елена. - При этом никаких предупреждающих аншлагов, ни сроков проведения работ, ни кто ведет эти работы - ничего этого нет!

«КП – Нижний Новгород» направила запрос в мэрию, однако там нам посоветовали обратиться в пресс-службу правительства Нижегородской области, что мы и сделали. На момент публикации ответ еще не поступил.

Напомним, в минувшие выходные на набережной Федоровского открылся парк 800-летия Нижнего Новгорода.