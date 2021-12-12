Храм-часовню в честь Пузовских мучениц заложили в Сормове 12 декабря

Храм-часовню в честь Пузовских мучениц Евдокии, Дарии, Дарии и Марии заложили на улице Сутырина в Сормовском районе Нижнего Новгорода сегодня, 12 декабря. Его благословил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, о чём сообщили в пресс-службе Нижегородской митрополии.

— Сегодня мы совершаем закладку храма в честь мучениц XX столетия Евдокии, Дарии, Дарии и Марии. Их честные мощи почивают в церкви села Суворово Дивеевского района, — сказал митрополит перед началом освящения. — Это первый храм, который мы закладываем в честь этих угодниц, пострадавших за веру в годы гонений — в то время, когда на долю всего нашего народа, нашей страны выпали тяжелейшие испытания.

Митрополит назвал самым страшным в это тяжёлое время то, что верующим причиняли зло не иноверцы или иноземцы, а соотечественники.

— Тогда казалось, что тьма победила свет, но мы, живущие сегодня, видим, как возрождается наша вера. Господь явил нам милость, благодаря тому духовному подвигу, который совершали новомученики, в том числе и святые Евдокия, Дария, Дария и Мария. Мы надеемся, что храм, который закладывается сегодня, поможет многим людям найти дорогу к Господу, чтобы вера Христова умножалась в их сердцах, — заключил митрополит Георгий.