Российский триколор украсит нижегородскую телебашню в День Конституции

Нижегородская телебашня окрасится в цвета российского флага сегодня, 12 декабря, в День Конституции России. Увидеть 196-метровый триколор можно будет с 20:00 до полуночи. Его создадут с помощью архитектурно-художественной подсветки, о чём сообщили в пресс-службе Нижегородского областного радиотелевизионного передающего центра.

Кроме того, праздничная подсветка зажжётся сегодня на телебашнях других российских городов: Саранска, Казани, Челябинска, Красноярска, Самары, Екатеринбурга, Калуги, Грозного и прочих.

Напомним, что подсветка телебашни всегда сопровождает региональные и федеральные праздники, знаковые даты, социальные акции и различные крупные мероприятия в Нижнем Новгороде.