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Происшествия11 декабря 2021 14:14

Два года тюрьмы грозит нижегородцу за кражу зимней куртки из магазина

Стоимость куртки превышает 10 тысяч рублей
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Два года тюрьмы грозит нижегородцу за украденную из магазина зимнюю куртку.

Два года тюрьмы грозит нижегородцу за украденную из магазина зимнюю куртку.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Дзержинске задержали 25-летнего парня, подозреваемого в краже зимней куртки из магазина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Преступление было совершено в конце ноября в магазине на проспекте Чкалова в городе химиков. По словам продавца, мужчина путем свободного доступа открыто вынес из торговой точки зимнюю куртку стоимостью почти 10 490 рублей. С похищенным товаром неизвестный скрылся: вышел на улицу, а там и след его простыл.

Директор магазина обратился в полицию, по факту кражи завели уголовное дело. Вскоре подозреваемого задержали – им оказался 25-летний местный житель, который ранее уже был судим за имущественные преступления. В краже куртки мужчина признался, но вернуть магазину ее не смог. По словам злоумышленника, он продал ее в тот же день, а деньги потратил на собственные нужды.

- В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в полиции.