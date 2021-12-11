Два года тюрьмы грозит нижегородцу за кражу зимней куртки из магазина

Два года тюрьмы грозит нижегородцу за украденную из магазина зимнюю куртку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Дзержинске задержали 25-летнего парня, подозреваемого в краже зимней куртки из магазина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Преступление было совершено в конце ноября в магазине на проспекте Чкалова в городе химиков. По словам продавца, мужчина путем свободного доступа открыто вынес из торговой точки зимнюю куртку стоимостью почти 10 490 рублей. С похищенным товаром неизвестный скрылся: вышел на улицу, а там и след его простыл.

Директор магазина обратился в полицию, по факту кражи завели уголовное дело. Вскоре подозреваемого задержали – им оказался 25-летний местный житель, который ранее уже был судим за имущественные преступления. В краже куртки мужчина признался, но вернуть магазину ее не смог. По словам злоумышленника, он продал ее в тот же день, а деньги потратил на собственные нужды.

- В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в полиции.