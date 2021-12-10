В 22 районах Нижегородской области не выявили новых заражений COVID-19

За минувшие сутки в 22 муниципалитетах Нижегородской области не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В настоящее время общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 220 931 человек, из них 84 666 проживает в Нижнем Новгороде, 136 265 – в районах и городских округах Нижегородской области.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (20 406 человек) и на Бору (10 692 человека ). Следом идёт Городецкий район – 7 506 зараженных, и Балахнинский район – 7 466 зараженных жителей.
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 20 489
Ленинский – 12 282
Советский – 11 513
Московский – 9 535
Канавинский – 9 473
Сормовский – 9 262
Нижегородский – 6 148
Приокский – 5 964
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