В 22 районах Нижегородской области не выявили новых заражений COVID-19

За минувшие сутки в 22 муниципалитетах Нижегородской области не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В настоящее время общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 220 931 человек, из них 84 666 проживает в Нижнем Новгороде, 136 265 – в районах и городских округах Нижегородской области.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (20 406 человек) и на Бору (10 692 человека ). Следом идёт Городецкий район – 7 506 зараженных, и Балахнинский район – 7 466 зараженных жителей.

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 20 489

Ленинский – 12 282

Советский – 11 513

Московский – 9 535

Канавинский – 9 473

Сормовский – 9 262

Нижегородский – 6 148

Приокский – 5 964

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!