548 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

По данным на 10 декабря 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 220 931 человека. За сутки выявлено 548 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области за последние сутки составило 758 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 191 582 жителя региона.

К сожалению, число умерших выросло до 9 229 человек. За минувшие сутки не справились с болезнью еще тринадцать шесть нижегородцев.

По числу заражений Нижегородская область занимает четырнадцатое место в России. В топе антирейтинга, как обычно, находятся Москва (3 477 зараженных за сутки), Санкт-Петербург (2 267 зараженных за сутки), Московская область (1 712 зараженных за сутки).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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