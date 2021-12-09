Торгово-складской корпус Нижегородской ярмарки выставят на торги

Торгово-складской корпус Нижегородской ярмарки. Фото:http://www.gordumannov.ru/

Торгово-складской корпус Нижегородской ярмарки на бульваре Мира и еще ряд объектов решено включить в перечень приватизируемого имущества и выставить на аукционах. Такое решение было озвучено на заседании комиссии Гордумы 8 декабря.

Это здание включено в список выявленных объектов культурного наследия. Кроме него депутаты намерены реализовать еще 14 нежилых объектов в Автозаводском, Канавинском, Ленинском и Нижегородском районах города. В их числе, например, 8 помещений в доме №25 по улице Коммунистической, которые использовались в качестве маневренного фонда, но теперь не пригодны для проживания. Председатель комиссии Кирилл Лазорин предложил отложить принятие решения по дому на Коммунистической и получить подробную информацию по нему.

- Поскольку данное здание дореволюционной постройки имеет историческую ценность, хотелось бы понимать, что с ним будет дальше, будет ли у него единый собственник, - сказал он.

Кроме того, из перечня предложено исключить два здания на улице Шуваловский канал. Эти здания не были востребованы на торгах, но поступило предложение об их аренде.