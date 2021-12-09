300 тысяч рублей штрафа заплатит подрядчик за срыв контракта по ремонту ливневок на Белинского

Компанию «КМК-Система» уличили в неисполнении контрактных обязательств на территории Нижнего Новгорода. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, компания должна была выполнить ремонт ливневой канализации. Управление инженерной защиты города заключило с подрядчиком контракт на сумму более 2 млн рублей. В результате работы не завершены в обозначенный в контракте срок.

Возбуждено дело об административном нарушении по статье «Действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ». По результатам его рассмотрения подрядчику назначили 300 тысяч рублей штрафа. Договор с «КМК-Системой» расторгнут. Заключено соглашение с другим подрядчиком, который выполнил ремонт и восстановил дорожное покрытие на проезжей части.