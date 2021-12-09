Мошенники звонят в нижегородские фирмы под видом министра Мелик-Гусейнова

Телефонные мошенники, пытающиеся нажиться на вакцинации, вновь активизировались в Нижегородской области. На этот раз они звонят и представляются министром регионального здравоохранения Давидом Мелик-Гусейновым. Фрагмент записи такого телефонного разговора министр опубликовал в своем Instagram.

Странный звонок поступил в ООО «Доза-Агро» (компания занимается производством комбикормов для животных) 8 декабря.

- Это вас беспокоит Давид Валерьевич Мелик-Гусейнов, заместитель Никитина, - представился мужской голос на том конце провода.

Далее аферист попросил секретаря соединить с руководителем, однако того на месте не оказалось, и «министр» оставил свои контакты и попросил, чтобы директор связался с ним сам. На вопрос секретаря «по какому вопросу?» звонивший ответил, что по поводу вакцинации населения на территории области.

- Внимание! Это жулики, - предупредил Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram. Министерство здравоохранения не занимается обзвоном организация и не предлагает провести вакцинацию на платной основе.