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Общество8 декабря 2021 15:16

Четыре школы построят в Нижнем Новгороде к 2024 году

Они будут располагаться в ЖК "Новая Кузнечиха 2", микрорайоне "Цветы" и в других районах города
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Четыре новые школы планируют построить в Нижнем Новгороде в течение 2022-2023 годов. Об этом сообщили в городской Думе по итогам заседания постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуре 7 декабря.

В следующем году стартует строительство школы на 1500 мест в микрорайоне "Цветы", школы на 825 мест на улице Украинской, школы на 1100 мест в микрорайоне Мончегорский и школы на 800 мест в жилом комплексе "Новая Кузнечиха 2".

– Данные объекты были утверждены по результатам второй волны отбора на предоставление федеральной субсидии, – отметили в ведомстве. – В настоящее время концессионные соглашения на строительство данных школ проходят согласование в региональном правительстве.

Замдиректора департамента строительства и капитального ремонта нижегородской мэрии Татьяна Гераськина напомнила, что в этом году школу на 675 мест построили на проспекте Гагарина, а также ведётся строительство двух пристроев к школам № 117 и 168. Кроме того, продолжает строиться школа № 36 в жилом комплексе "Новая Кузнечиха".

Депутаты также отметили необходимость жёстче и оперативнее реагировать на несоблюдение сроков строительства. Для этого они предложили включать в доклады информацию об этапе строительства, на котором находится конкретный объект, согласно графику выполненных работ.