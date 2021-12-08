Территорию около Щелоковского хутора хотят сделать парковой зоной. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Территория около Щелоковского хутора может стать парковой зоной. С таким предложением выступило Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области, пишет NewsRoom24.

Соответствующие изменения предлагается внести в генеральный план города. В случае, если такое решение будет принято, территория около деревни Кузнечиха будет иметь статус зоны не индивидуальной высокоплотной жилой застройки, а зоны парков. В общей сложности площадь участка, о котором идет речь, превышает 89 тысяч квадратных метров.

Инициатором изменения зоны застройки на парковую зону около Щелоковского хутора стал губернатор Глеб Никитин. Проект изменений в генплан вынесен на общественные обсуждения, которые продлятся до 13 декабря.