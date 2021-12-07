Школа в ЖК «Новая Кузнечиха» готова на 11%. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Строительство здания школы №36 в жилом комплексе «Новая Кузнечиха» Советского района планируется завершить в октябре 2022 года. Об этом заявила заместитель директора департамента строительства и капитального ремонта администрации города Татьяна Гераськина в ходе своего доклада на заседании постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуре.

Несмотря на то, что контракт был заключен год назад, работы по строительству образовательного учреждения выполнены лишь на 11%.

- Муниципальный контракт с подрядной организацией был заключен 14 декабря 2020 года, срок выполнения работ 14 октября 2022 года, - прокомментировала Татьяна Гераськина. Однако с чем связан такой нерасторопный темп работы подрядчика, чиновница не пояснила.

Как сообщалось ранее, школа в Новой Кузнечихе рассчитана на 1225 мест.

Напомним, пристрои к школам №168 и №117 Нижнего Новгорода введут в эксплуатацию в 2022 году.