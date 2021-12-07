Пристрои к школам №168 и №117 Нижнего Новгорода введут в эксплуатацию в 2022 году

Строительство пристроев к школам № 168 и №117 в Нижнем Новгороде в рамках национального проекта «Образование» завершится в 2022 году. Пристрой к школе №168 на Сортировке сдадут в апреле, а к школе №117 – в декабре следующего года. Об этом заявила заместитель директора департамента строительства и капитального ремонта администрации города Татьяна Гераськина в ходе своего доклада на заседании постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуре.

Муниципальный контракт по школе №168 был заключен 1 июня 2021 года, на сегодняшний день техническая готовность объекта составляет 45%.

- Почти завершено устройство фундамента, выполняется устройство стен и перегородок, перекрытий и полов, наружных инженерных сетей и окон. До конца этого года планируется выполнить работы по закрытию теплового контура здания. Срок выполнения работ по объекту в целом - 16 апреля 2022 года, - сообщила чиновница.

Что касается школы №117 в Сормовском районе, то работы здесь начались совсем недавно. Контракт с подрядчиком был заключен 15 октября 2021 года, срок выполнения работ 15 декабря 2022 года.

- В настоящее время ведутся подготовительные работы на площадке, подрядчик приступил к разработке котлована и погружению пробных свай, - рассказала Татьяна Гераськина.

Также она уточнила, что срок ввода в эксплуатацию данных школ – 2022 год.