Как изменить тариф при установке электроплиты?

Гарантирующему поставщику часто поступают вопросы от клиентов, проживающих в городских населенных пунктах в частных жилых домах, о том, как поменять тариф после установки в жилом помещении электроплиты или электрооборудования.

Если оборудование электроплитами было предусмотрено первоначальным проектом жилого дома, то тариф с понижающим коэффициентом «Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных ста-ционарными электроплитами и (или) электроотопительными установками» применяется без дополнительного согласования.

Обращаем внимание, для того, чтобы сменить тариф, недостаточно самостоятельно установить электрооборудование вместо газовой плиты. Необходимо получить соответствующее разрешение и внести изменения в техническую документацию жилого дома. Документом, отражающим характеристики дома, является технический паспорт, в который необходимо внести изменения в случае оборудования помещения стационарными электрическими плитами и (или) электроотопительными установками.

Установка электроплиты и (или) электроотопительной установки производит-ся в соответствии с проектом, выполненным специализированной организаци-ей, при наличии разрешения на отпуск мощности и выданных сетевой органи-зацией технических условий.

После внесения изменений в техническую документацию и установки электрооборудования, необходимо предоставить в «ТНС энерго НН» следующие документы:

- заявление о смене тарифа в связи с переходом на электрооборудование;

- технический паспорт жилого дома, где будет отметка об оборудовании дома электрооборудованием (электроплита, электроотопительные установки и др.)

- документы на электрооборудование (электроплита, электроотопительные установки и др.) с датой установки.

Клиенты «ТНС энерго НН» также могут получить консультацию о смене тарифа, обратившись по телефону Единого контактного центра 8 (831) 233-09-70 или оставив обращение на сайте nn.tns-e.ru.