Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Новости компаний7 декабря 2021 8:31

Как изменить тариф при установке электроплиты?

Для того, чтобы сменить тариф, недостаточно самостоятельно установить электрооборудование вместо газовой плиты
КомментироватьОставить комментарий(0)
Как изменить тариф при установке электроплиты?

Как изменить тариф при установке электроплиты?

Гарантирующему поставщику часто поступают вопросы от клиентов, проживающих в городских населенных пунктах в частных жилых домах, о том, как поменять тариф после установки в жилом помещении электроплиты или электрооборудования.

Если оборудование электроплитами было предусмотрено первоначальным проектом жилого дома, то тариф с понижающим коэффициентом «Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных ста-ционарными электроплитами и (или) электроотопительными установками» применяется без дополнительного согласования.

Обращаем внимание, для того, чтобы сменить тариф, недостаточно самостоятельно установить электрооборудование вместо газовой плиты. Необходимо получить соответствующее разрешение и внести изменения в техническую документацию жилого дома. Документом, отражающим характеристики дома, является технический паспорт, в который необходимо внести изменения в случае оборудования помещения стационарными электрическими плитами и (или) электроотопительными установками.

Установка электроплиты и (или) электроотопительной установки производит-ся в соответствии с проектом, выполненным специализированной организаци-ей, при наличии разрешения на отпуск мощности и выданных сетевой органи-зацией технических условий.

После внесения изменений в техническую документацию и установки электрооборудования, необходимо предоставить в «ТНС энерго НН» следующие документы:

- заявление о смене тарифа в связи с переходом на электрооборудование;

- технический паспорт жилого дома, где будет отметка об оборудовании дома электрооборудованием (электроплита, электроотопительные установки и др.)

- документы на электрооборудование (электроплита, электроотопительные установки и др.) с датой установки.

Клиенты «ТНС энерго НН» также могут получить консультацию о смене тарифа, обратившись по телефону Единого контактного центра 8 (831) 233-09-70 или оставив обращение на сайте nn.tns-e.ru.