Дни культуры Казахстана открылись в Нижегородском театре кукол с 5 декабря Фото: Александр Воложанин

5 декабря 2021 года в Нижегородском государственном академическом театре кукол состоялась церемония открытия Дней культуры Казахстана в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, в регион приехали артисты Карагандинского академического театра музыкальной комедии. В рамках гастролей они покажут для нижегородцев 5 спектаклей с ростовыми куклами.

- Мы очень рады возможности ближе ознакомиться с богатой и самобытной культурой Казахстана. Уверена, впереди наши регионы ждет еще множество совместных культурно-образовательных проектов, – добавила директор департамента внешних связей Ольга Гусева.

Дни культуры Казахстана приурочены как к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, так и к 25-летию партнерских отношений между Нижегородской и Карагандинской областями.

Как уточнили в ведомстве, в этот день Нижегородский государственный академический театр кукол и Карагандинский академический театр музыкальной комедии подписали меморандум о сотрудничестве в области культуры и развития театрального искусства.

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