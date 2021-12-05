Эндокринолог и онколог бесплатно проконсультируют нижегородцев

Эндокринолог и онколог проведут бесплатные консультации в Нижегородском Клиническом диагностическом центре. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального Минздрава Алексей Никонов в своем Facebook.

- Пандемия сильнее всего ударила по сердечникам, диабетикам и пациентам с онкологическими заболеваниями. Эти категории пациентов сегодня нуждаются в особом внимании врачей, поэтому наш Клинический диагностический центр вводит дополнительные бесплатные консультации опытных медиков!, - уточняет Алексей Никонов.

Так, консультации проведут онколог Шевцова Ольга Георгиевна и эндокринолог Леденцова Ольга Владимировна. Направление не потребуется, а прием будет бесплатным. Для того, чтобы посетить консультацию, необходимо только записаться на Региональном портале медицинских услуг.

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