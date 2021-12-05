Защитник нижегородского ХК "Торпедо" примет участие в Европейском юношеском Олимпийском фестивале

Защитник "Торпедо" Александр Пелевин примет участие в Европейском юношеском Олимпийском фестивале в составе юниорской сборной России. Он пройдет с 13 по 17 декабря 2021 года в Финляндии.

Матчи сборной России пройдут в понедельник и вторник – 13 и 14 декабря. Так, в понедельник в 19:30 Россия сыграет с Финляндией, а во вторник в 16:00 – с Латвией.

Также уточняется, что полуфинальные матчи турнира состоятся в четверг, 16 декабря, а финал и матч за третье место – 17 декабря, в пятницу.

Напомним, что в 2021 году Европейский юношеский олимпийский зимний фестиваль в Финляндии перенесли с февраля на декабрь этого же года.