Меляевский скит Серафимо-Дивеевского монастыря загорелся в Нижегородской области 4 декабря

Вчера, 4 декабря 2021 года, в деревне Меляево г.о. г. Кулебаки Нижегородской области загорелся Меляевский скит Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Так, происшествие произошло в 13:40 в субботу, 4 декабря, в деревне Меляево Нижегородской области между улицами Лесная и Центральная.
На место сразу прибыли пожарно – спасательные подразделения. На момент прибытия сотрудников в здании происходило открытое горение на площади 4 квадратных метра.
- Пожар ликвидирован на площади 4кв .м. Эвакуация не проводилась, - уточнили в ведомстве.
Как заявили в региональном ГУ МЧС России, в настоящее время все обстоятельства причины пожара устанавливаются.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!