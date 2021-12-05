Художники и участники акции «Арт-окно» представили свои первые работы в Нижнем Новгороде 4 декабря Фото: Александр Воложанин

В субботу, 4 декабря, художники представили свои первые работы в рамках художественной акции «Арт-окно» в Нижнем Новгороде. Акция проходит в рамках программы «Том Сойер Фест». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Открытие состоялось в 11.00 по адресу улица Грузинская д. 11. Теперь на доме №7 на улице Грузинской появился триптих художника Николая Власова «Река времени», а на главном доме городской усадьбы Тарасовых №9 появилась работа Синего Карандаша «Усадьба», на доме №11 – работа Маруси Шлык «Наследие».

Художественная акция «Арт-окно» проходит в два этапа: технический и художественный. Во время первого этапа законсервировали 16 домов на улицах Грузинской, Славянской, Короленко, Горького, Сергиевской, Шевченко, Новой и Малой Ямской с помощью фанерных листов. Дома включили в программу сохранения и развития.

Второй этап завершится сегодня, 5 декабря. Теперь в оконных проемах 10 выбранных зданий нижегородцы смогут увидеть работы художников и исторические справки о домах.

В акции принимают участие художники Алексей Старков, Иван Симонов, Николай Власов, Синий Карандаш, Катя Козырева, Илья Маломошенко, Тимофей Маляров, Вязь Маркер, Маруся Шлык и Ирина Rin.

Напомним, акция «Арт-окно» соединяет в себе градозащитные, художественные и исторические инициативы. Она продолжает традиции архитектурного фестиваля «О’Город. Окно». Целью проекта «Арт-окно» является ограничение доступа в расселенные объекты исторической среды. Это сделано для того, чтобы защитить уникальные дома от вандализма и разрушения.