Выставка Татьяны и Александра Холуевых «Два начала» откроется в Нижнем Новгороде в декабре

В пятницу, 10 декабря, в выставочном комплексе Нижегородского государственного художественного музея откроется выставка «Два начала». Авторами экспозиции стали заслуженный художник, деятель искусств РФ, Почетный гражданин Нижнего Новгорода Татьяна Холуева и член союза дизайнеров РФ Александр Холуев. Об этом сообщает Фонд памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая.

На выставке будет представлено более 100 произведений, среди них станковая и монументальная скульптура, мелкая пластика, живопись и композиционные работы.

Организатором выставки «Два начала» стал Нижегородский региональный Фонд памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая в рамках реализации проекта «Великие сыны земли Нижегородской».

Экспозиция приурочена к 800-летию Нижнего Новгорода, 85-летию Татьяны Холуевой, 20-летию со дня кончины митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая.

Посетить выставку можно будет с 11 декабря по адресу: Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского 2/2. Открыта для всех посетителей она будет до 16 января 2022 года.

СПРАВКА

Татьяна и Александр Холуевы принадлежат к одной из известных творческих семей Нижнего Новгорода. На сегодняшний день Татьяна Холуева занимает первое место среди современных скульпторов.

Александр Холуев - архитектор по образованию и живописец. Он также профессионально занимается скульптурой.

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