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Происшествия4 декабря 2021 19:37

Мужчину насмерть сбили на Сормовском повороте в Нижнем Новгороде 3 декабря

Он перебегал дорогу в неположенном месте
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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65-летнего мужчину насмерть сбила машина на Сормовском повороте в Нижнем Новгороде вчера, 3 декабря. В ГУ МЧС России по Нижегородской области сообщили, что тот перебегал проезжую часть в неположенном месте.

По данным ведомства, трагедия случилась вечером, в 20:25. 35-летний водитель "ВАЗ 2115" наехал на мужчину-пешехода в зоне видимости подземного перехода.

На канале "Нижний 1" поделились видеозаписью, снятой из машины, проехавшей мимо места происшествия. А также пост сопровождается словами очевидцев, которые подтвердили, что мужчина пытался перебежать дорогу там, где этого делать было нельзя, хотя подземный переход находился недалеко.