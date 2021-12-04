Православная ярмарка работает на стадионе "Нижний Новгород" до 9 декабря

Международная православная ярмарка "Нижегородский край – земля Серафима Саровского" проходит на стадионе "Нижний Новгород", между первым и седьмым входами. Мобильные павильоны №1 и №2 стали местом расположения ярмарки. Продлится она до 9 декабря включительно. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородской епархии.

– Международная православная ярмарка "Нижегородский край – земля Серафима Саровского" – это не просто встреча продавцов и покупателей, а соборное дело. Здесь совершаются молитвы, духовные беседы, общение, – добавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. – На Нижегородскую землю прибыло множество людей со многих концов нашей страны и из-за рубежа. Нижегородцы приходят сюда порадоваться и познакомиться с их трудом, а если есть возможность и желание – то и приобрести что-то для своего дома. И во всём этом Христос посреди нас есть и будет.

Время работы ярмарки с 3 по 8 декабря – с 10:00 до 19:00, а 9 ноября – с 10:00 до 17:00.

Представители епархии также отметили, что для удобства посетителей в дни работы православной ярмарки специальный автобус будет курсировать с интервалом 20-30 минут от остановки "Стрелка" до стадиона "Нижний Новгород".