Фельдшерско-акушерские пункты построят в районах Нижегородской области

Фельдшерско-акушерские пункты построят в некоторых районах Нижегородской области. А именно в Володарском, Краснооктябрьском, Ветлужском, Сеченовском районах и в городском округе городе Чкаловске. Вместе с тем будет построен офис врача общей практики в Володарском районе. Получение земельных участков для строительства этих пунктов одобрил совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона.

В общей сложности совет одобрил 28 различных заявок на получение участков земли. К примеру, одобрены: заявка на строительство производства стекла в городском округе городе Бор за 3 миллиарда рублей; заявка на строительство ФОКа в Чкаловске за 1,2 миллиарда рублей по концессионному соглашению; заявки на строительство жилых домов в Вадском и Володарском районах; заявка на строительство производственного комплекса по изготовлению бумажной, картонной и текстильной тары в Московском районе Нижнего Новгорода. А также другие проекты.

Важно, что в рамках реализации этих проектов в регионе появятся 203 новых рабочих места.