Дни открытых дверей для инвалидов проведут нижегородские центры занятости

Дни открытых дверей для людей с ограниченными возможностями здоровья проведут центры занятости населения Нижегородской области с 6 по 9 декабря в рамках Международного дня инвалидов и декады инвалидов. Об этом сообщили в нижегородском региональном управлении по труду и занятости населения.

Международный день инвалидов отмечают каждый год 3 декабря. Почти 30 лет назад эту дату установила Генеральная Ассамблея ООН (в 1992 году).

– В России традиционно с 1 по 10 декабря проводится декада инвалидов с целью привлечения внимания общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья и вовлечения их в общественную, социальную, культурную жизнь, – прокомментировали в ведомстве.

А также рассказали, что консультанты центров занятости населения помогут инвалидам, находящимся в поиске работы: они оценят их личные качества и мотивацию, помогут выбрать наиболее подходящую сферу деятельности. Вместе с тем соискателям предоставят информацию о положении на рынке труда, о действующем трудовом законодательстве, ознакомят с актуальным банком вакансий. Проинформируют о возможностях предпринимательской деятельности.