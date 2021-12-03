Маршруты автобусов, изменённые из-за ремонта улицы Циолковского, частично восстановят в Нижнем Новгороде

Некоторые маршруты автобусов, изменённые ранее из-за реконструкции улицы Циолковского, восстановят в Нижнем Новгороде с 7 декабря в связи с открытием участков улиц Кузьмина и Светлоярской. Об этом информирует нижегородский Минтранс.

Изменятся маршруты автобусов № А-8, А-35, А-12, А-45, А-65, Т-45, Т-65, Т-76, Т-94:

- от улицы Торфяной к проспекту 70 лет Октября автобусы будут идти по улице Светлоярской и улице Кузьмина (без заезда на улицу Мокроусова), далее по маршруту;

- от проспекта 70 лет Октября к улице Торфяной автобусы будут идти по улице Светлоярской (также без заезда на Мокроусова), затем по улице Кузьмина и после – по маршруту.

Объехать улицу Циолковского по-прежнему можно будет через улицы Травяную, Торфяную, Коммуны, Мирошникова и Федосеенко.