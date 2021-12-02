Инновационный научный центр «Квантовая долина» появится в Нижнем Новгороде

Инновационный научно-технологический центр «Квантовая долина» создадут в Нижегородской области. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

По словам губернатора Нижегородской области, создание ИНТЦ «Квантовая долина» будет важным этапом развития научно-технологического потенциала региона.

Ключевым направлением деятельности ИНТЦ будут передовые цифровые, квантовые технологии и технологии искусственного интеллекта.

- У Нижегородской области есть весь необходимый опыт и компетенции для развития квантовых и цифровых технологий, а также искусственного интеллекта. На территории региона есть сильные вузы и научные институты, которые получат дополнительные возможности, - уточнил Глеб Никитин.

На территории ИНТЦ «Квантовая долина» построят современную инфраструктуру – новые лаборатории, научно-технические помещения, центры прототипирования, инжиниринговые центры, а также рабочие пространства. Доступ к некоторым оборудованиям будет свободный – это позволит стартапам начать свою работу без огромных первоначальных инвестиций.

- Планируется, что реализация ИНТЦ к 2030 году позволит создать более 1 300 новых высококвалифицированных рабочих мест, а также перезагрузить ряд городских территорий и вдохнуть в них новую жизнь. В планах региона – создание целого квартала высоких технологий, - добавил Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области добавил, что находится «Квантовая долина» будет в центральной части Нижнего Новгорода, рядом с основными научно-образовательными организациями.