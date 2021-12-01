В Ветлуге пропал 17-летний подросток фото: ПСО «Волонтер»
Мальчик-подросток разыскивается в Нижегородской области. Информацию о его пропаже разметил поисково-спасательный отряд «Волонтер».
По информации, в понедельник, 29 ноября, Данила Чухнин 2004 года рождения ушел из общежития «ВЛАТТ» на улице Ветлужской. С тех пор его местонахождение неизвестно. Родные и близкие не знают, где он может находиться.
У разыскиваемого рост 165 сантиметров, среднее телосложение, голубые глаза и русые волосы.
На нем были надеты черная куртка с белыми вставками на рукавах, голубые джинсы и белые кроссовки. С собой подросток взял телефон.
Любую информацию о место нахождении девочки-подростка следует сообщать волонтерам по телефону 8(831) 28−38−200 или в полицию по каналу связи 102.
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