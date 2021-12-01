Финал игры «Что? Где? Когда?» состоится в Московском районе Нижнего Новгорода

В пятницу, 3 декабря, в 17.00 состоится финал интеллектуальных игр клуба знатоков «Что? Где? Когда?». Заключительная игра сезона 2021 года пройдет в администрации Московского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В финал интеллектуальных игр клуба знатоков будут участвовать семь команд работающей и студенческой молодежи, среди них АО «Нижегородский завод 70-летия Победы», АО ЦНИИ «Буревестник», НАЗ «Сокол» и другие.

Команды АО «Нижегородский завод 70 – летия Победы», АО ЦНИИ «Буревестник» и Молодежный совет Волго-Вятского ГУ Банка России, которые победили в отборочных играх, поборятся за главный приз. Им станет «Сова».

Другие комнады и их участники будут бороться за другой приз - «Сова в светлом». Известно, что после дружеской встречи все команды получат призы и подарки.

Мероприятие пройдет с соблюдением эпидемиологических норм: измерят температуру, проверят наличие средств индивидуальной защиты и напомнят о соблюдении дистанции.

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