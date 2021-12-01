Более 66 тысяч нижегородцев стали обладателями «Пушкинской карты» Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Более 66 тысяч жителей Нижегородской области стали держателями «Пушкинской карты». Об этом сообщает первый заместитель министра культуры региона Наталья Суханова на встрече с представителями школ областного центра в Доме губернатора.

- На данный момент в Нижегородской области 66 тысяч держателей карт. И все эти люди уже сейчас могут зайти на сайт Культура.РФ, купить билет и пойти на спектакли, выставки, лекции, мастер-классы, концерты, которые прошли экспертный отбор, - уточнила Наталья Суханова.

Так, в декабре нижегородцы с «Пушкинской картой» могут посетить 154 мероприятия. Помимо государственных и муниципальных учреждений, посетить можно и частные учреждения культуры. Сейчас к проекту подключены около 20 коммерческих структур.

- Мы очень рады, что у нас есть возможность присоединиться к проекту «Пушкинская карта». Мы видим, что наши спектакли стало посещать больше молодежи. Если раньше приходили люди 28+, то сейчас много школьников, которые оставляют замечательные отзывы, - отметил руководитель творческого объединения «НеТеатр» Дмитрий Сухотерин.

Проект «Пушкинская карта» появился с 1 сентября 2021 года. На балансе «Пушкинской карты» находится 3 тысячи рублей, которые можно потратить на покупку билетов в музеи, театры, галереи, филармонии, консерватории.

Напомним, что более 80 учреждений Нижегородской области принимают «Пушкинскую карту». В их числе – 17 частных учреждений, девять государственных, 55 муниципальных и одно учреждение федерального подчинения - Нижегородская консерватория.

При этом больше всего билетов продали в Нижегородский государственный академический театр оперы и балета им. А. С. Пушкина - более 2,6 тысячи билетов с 1 сентября. Также на втором и третьем местах находятся Нижегородский театр драмы и театр «Комедия» - 2,5 и 2,4 тысячи билетов соответственно.

В этом году владельцы «Пушкинской карты» должны потратить 3000 рублей до 31 декабря. Номинал карты в 2022 году составит 5 тысяч рублей - их также будет необходимо потратить в течение одного года. Баланс Пушкинской карты нельзя пополнить самостоятельно, средства зачисляются на карту государством один раз в год.

Получить «Пушкинскую карту» могут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет через портал «Госуслуги», она действует на территории всей России без ограничений. С подробной информацией можно ознакомиться на портале Культура.РФ и в приложении «Госуслуги.Культура».